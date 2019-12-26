Скоропостижно скончался генерал армии 96-летний Махмут Гареев. Махмут Ахметович был участником шести войн. Свое боевое крещение он принял в ноябре 1941 года в Битве под Москвой. Гареев в 18 лет уже командовал батальоном.

Скоропостижно скончался генерал армии 96-летний Махмут Гареев. Махмут Ахметович был участником шести войн. Свое боевое крещение он принял в ноябре 1941 года в Битве под Москвой. Гареев в 18 лет уже командовал батальоном.Он обладал светлым умом, завидной памятью и великолепным чувством юмора, подчеркивается в соболезновании, опубликованном на сайте полпредства Татарстана в Москве.До последнего дня военный практик и теоретик-ученый оставался в строю. Президент Академии военных наук, доктор военных и исторических наук был человеком-легендой. При его непосредственном участии выстраивалась как советская, так и российская армия."Мы не напрасно жили, не напрасно сражались", — любил говорить Махмут Гареев.Генерал активно противодействовал попыткам переписать историю. Он много сделал для возвращения доброго имени поэта-героя Мусы Джалиля. С помощью немецких коллег были найдены приказы гитлеровского командования об аресте и казни поэта. Теперь подвиг Джалиля подтвержден документально.Свою Отчизну Махмуд Гареев защищал и с оружием, и с пером в руках. Из-под его пера вышли два десятка книг, сотни научных работ и статей по оборонной тематике.О дате, месте и времени похорон Махмуда Гареева будет сообщено дополнительно.