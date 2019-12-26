В Обнинске арестован учитель физкультуры, который подозревается в распространении наркотиков. Педагог размещал закладки у подъездов жилых домов.

В Обнинске арестован учитель физкультуры, который подозревается в распространении наркотиков. Педагог размещал закладки у подъездов жилых домов.Как сообщает ТАСС, ссылаясь на пресс-службу УМВД по региону, преступной деятельностью мужчина занимался вместе с подельником. Одну из закладок изъяли сотрудники ОКОН ОМВД России по региону.Учителя физкультуры задержали 23 декабря прямо в учебном учреждении. В отношении мужчины возбуждено уголовное дело по нескольким статьям Уголовного кодекса России.