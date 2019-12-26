На Украине возбудили уголовное дело из-за прибытия в Севастополь поезда из Санкт-Петербурга. Таврия стала первым пассажирским составом, проехавшим по Крымскому мосту.

На Украине возбудили уголовное дело из-за прибытия в Севастополь поезда из Санкт-Петербурга. "Таврия" стала первым пассажирским составом, проехавшим по Крымскому мосту.В украинской прокуратуре считают, что таким образом произошла "незаконная переправка лиц через государственную границу Украины". Данная статья предусматривает до 5 лет лишения свободы, сообщает РИА Новости.Крым вернулся в состав России после проведенного в регионе референдума в 2014 году. Тогда же железнодорожное сообщение с полуостровом через Украину было прервано.23 декабря президент РФ Владимир Путин официально запустил железнодорожное движение по Крымскому мосту, лично проехав по нему на специальном поезде. В тот же день из Санкт-Петербурга в Севастополь отправился первый пассажирский состав № 7/8 "Таврия". Таким образом, были восстановлены регулярные пассажирские железнодорожные перевозки на полуостров. 25 декабря поезд торжественно встретили на вокзале в Севастополе.