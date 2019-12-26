Бывший вице-мэр города Очаков в Николаевской области Украины Гордей Белов закатил настоящую истерику в эфире программы 60 минут на телеканале Россия 1. Отрывок из передачи на своей странице в Инстаграм опубликовал ведущий Евгений Попов.

Бывший вице-мэр города Очаков в Николаевской области Украины Гордей Белов закатил настоящую истерику в эфире программы "60 минут" на телеканале "Россия 1". Отрывок из передачи на своей странице в "Инстаграм" опубликовал ведущий Евгений Попов.Эмоции в студии программы "60 минут" накалились во время обсуждения военного конфликта в Донбассе. Евгений Попов попытался объяснить Гордею Беглову, что тому стоит приберечь эмоциональные выступления до тех пор, пока он лично ни побывает в зоне боевых действий. Тот не нашел аргументов, чтобы возразить, поэтому предъявил претензии к тону ведущего, а затем и просто покинул съемочную площадку во время прямого эфира."Гордей Белов сам себя высек. Обиделся на "пиццу". И пусть! Тонкая душевная организация бывшего вице-мэра не выдержала правды", – цитирует телеканал "" Евгения Попова. Во время съемок же он пристыдил украинского политика за то, что тот бездействовал, когда украинцы начали гражданскую войну. "Когда вы побываете на передовой, а не будете смотреть в телевизор с куском пиццы во рту, тогда мы с вами поговорим на равных", – призвал ведущий своего гостя к спокойствию.