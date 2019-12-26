В Москве в возрасте 95 лет ушел из жизни писатель и публицист Владимир Бушин. Как сообщает Литературная газета, где он ранее работал, Бушин - известный публицист, критик, поэт, общественный деятель, участник Великой Отечественной войны.

В Москве в возрасте 95 лет ушел из жизни писатель и публицист Владимир Бушин, передает ТАСС.Как сообщает "Литературная газета", где он ранее работал, Бушин — известный публицист, критик, поэт, общественный деятель, участник Великой Отечественной войны.Владимир Бушин родился 24 января 1924 года в селе Глухово Московской губернии. С осени 1942 года был на фронтах Великой Отечественной войны, в 1945 году участвовал в боевых действиях против Японии в Маньчжурии. В 1951 году окончил Литературный институт им. Горького. Работал в "Литературной газете", "Литературная Россия", журналах "Молодая гвардия" и "Дружба народов". С 1987 года публиковался в газетах "День", "Завтра", "Советская Россия", "Правда", "Патриот", "Молния", "Дуэль", "Своими именами" и других.