Последние дни жизни художественный руководитель Современника провела в больнице. Актриса была госпитализирована в тяжелом состоянии вскоре после своего дня рождения.

Последние дни жизни художественный руководитель "Современника" провела в больнице. Актриса была госпитализирована в тяжелом состоянии вскоре после своего дня рождения.Сообщения о том, что Галина Волчек страдает от серьезных проблем со здоровьем, появились еще в 2014 году. Тогда она попала в реанимационное отделение одной из московских клиник с атриовентрикулярной блокадой сердца, из-за которой ее сердцебиение было сильно нарушено. Однако тогда Народную артистку СССР спасли врачи.19 декабря худрук "Современника" отметила свой последний, 86-й день рождения. Через четыре дня она почувствовала себя плохо и вызвала скорую помощь. 23 декабря актриса была госпитализирована в Боткинскую больницу. Уже на следующий день СМИ сообщили, что ее ввели в состояние комы и подключили к аппарату искусственной вентиляции легких, поскольку женщина не могла самостоятельно дышать.23 Дек 2019 в 10:58 PSTГалина Волчек умерла в больнице 26 декабря, не приходя в сознание. Об этом сообщило со ссылкой на представителей театра. Россиянам она запомнится как один из основателей Московского театра "Современник", бессменным руководителем которого она является с 1989 года. На ее счету – десятки ролей в постановках и кино. Она сыграла в таких фильмах, как "Дон Кихот" (1957), "Берегись автомобиля" (1966) и "Осенний марафон" (1979).Материал дополняется