Полицейские УВД по ТиНАО устанавливают местонахождение пропавшего без вести несовершеннолетнего Баранова Андрея Вадимовича...

Полицейские УВД по ТиНАО устанавливают местонахождение пропавшего без вести несовершеннолетнего Баранова Андрея Вадимовича, 2004 года рождения, который 25 ноября 2019 г. ушел из дома в г. Щербинка, и до настоящего времени его местонахождение неизвестно.Приметы: на вид 15-16 лет, рост 190 см, худощавого телосложения, глаза карие, темные волосы.Был одет: в камуфляжную куртку, спортивные штаны темно-синего цвета, кроссовки черного цвета.Полиция просит всех, кому что-либо известно о местонахождении пропавшего, сообщить по телефонам: 8 (495) 850-13-20; 8 (495) 867-00-85 или в службу «102» (c мобильных телефонов – 112).Пресс-служба УВД по ТиНАО(999) 010-51-79