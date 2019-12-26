Сотрудники уголовного розыска УВД по ТиНАО ГУ МВД России по г. Москве устанавливают местонахождение пропавшего без вести Пушкина Сергея Валентиновича, 1966 года рождения...

Сотрудники уголовного розыска УВД по ТиНАО ГУ МВД России по г. Москве устанавливают местонахождение пропавшего без вести Пушкина Сергея Валентиновича, 1966 года рождения, который с октября 2019 не выходит на связь со своими родственниками, и до настоящего времени его местонахождение неизвестно.Приметы: на вид 60 лет, славянская внешность, рост 167-172 см, худощавое телосложение, волосы русого цвета, стрижка короткая.Полиция просит всех, кому известно о местонахождении разыскиваемого, сообщить по телефонам: 8 (495) 850-13-20; 8 (495) 851-00-02 или в службу «102» (с мобильного – 112).Пресс-служба УВД по ТиНАО(999) 010-51-79