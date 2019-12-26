В разговоре с корреспондентом Дни.ру член Совета по межнациональным отношениям при президенте России, политолог Богдан Безпалько оценил запущенный Александром Лукашенко процесс белорусизации его страны. Эксперт подчеркнул, что речь идет не просто о языке, а о целой идеологии.

В разговоре с корреспондентом "Дни.ру" член Совета по межнациональным отношениям при президенте России, политолог Богдан Безпалько оценил запущенный Александром Лукашенко процесс белорусизации его страны. Эксперт подчеркнул, что речь идет не просто о языке, а о целой идеологии.Чем меньше у Александра Лукашенко останется простора для маневров на переговорах по вопросам интеграции России и Белоруссии, тем громче в белорусском обществе звучат слова о необходимости культурного обособления от восточных соседей. Примечательно, что формально разговор ведется о культивировании белорусского языка, однако этот вопрос далеко не так важен."Большинствунаселения Белоруссии белорусский язык не нужен. По опросам агентства Gallup 92% населенияБелоруссии предпочитают и считают родным русский язык", – отметил Богдан Безпалько. В разговоре с "" он заметил, что для изменения этого мнения власти используют подконтрольные СМИ. "Внедряютопределенную национальную идентичность. То есть белорусов убеждают, что онидругие и у них поэтому родной язык тоже другой", – подчеркнул политолог."Это выбор определенной идеологии", – уверен эксперт.Богдан Безпалько отметил, что когда в белорусских музеях меняют таблички на написанные на белорусском, куда важнее то, что в них содержится не дословный перевод а новая интерпретация истории. "Ведь не зря же сам Лукашенко на чисто русском языке объяснялТокаеву, что "это не наша война" и что "мы ходили всю жизнь свою под плеткой".Это и есть очень упрощенная, колхозная, но интерпретация вот такая –местечковая, общей истории", – объяснил он.Также проводится белорусизация топонимики, когда русский язык банально остается за бортом. "Можноувидеть надписи в Минске на китайском, на белорусском, причем иногда даже накакой-то идиотской латинице, но не на русском. Вот известный пример – этовокзал "чугуначный", – напомнил политолог.10 Дек 2019 в 10:30 PST"Белорусизируетсякультура. И вот опять же, эти процессы нельзя назвать исключительнолингвистическими. Это именно создание новой идентичности", – подчеркнул Богдан Безпалько.