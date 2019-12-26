Уголовное дело направлено в суд

Во Владимирской области СледКом завершил расследование уголовного дела в отношении 36-летнего жителя Гусь-Хрустального. Ему предъявлено обвинение в причинении смерти по неосторожности 11-летнему мальчику.27 апреля 2019 года мальчик с мамой и её сожителем находились в дачном доме в СНТ «Стекловолокно» недалеко от деревни Бабино. Вечером пьяный мужчина растопил металлическую печь, подкинул туда дров и, оставив без присмотра, лёг спать. Ночью из-за этого случился пожар.Мужчина, почувствовав запах дыма, выбил окно и помог возлюбленной выбраться из дома. Спасти ребёнка из горящего дома не удалось. Специалисты отметили, что оставлять печь без присмотра было категорически запрещено.Обвиняемый полностью признал свою вину. Уголовное дело направлено в суд.