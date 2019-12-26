Организация КНР по правам человека в своем докладе обвинила США в культе денег и выстраивании фальшивой демократии.

Организация КНР по правам человека в своем докладе обвинила США в культе денег и выстраивании фальшивой демократии.Эксперты организации заявили, что вся политика США определяется деньгами, и это демонстрирует "истинную сущность американского общества".В докладе подчеркивается: Соединенные Штаты постоянно заявляют о себе, как о модели истинной демократии и защиты прав человека, и требуют, чтобы весь мир у них учился. Однако американская демократия по факту — достояние исключительно богатых или состоятельных граждан, а на обычных и малоимущих людей она не распространяется.Китайские правозащитники подчеркивают: это осложняет решение социально-экономических проблем в стране.Китайское общество по изучению прав человека — это крупнейшее правозащитное объединение в стране, которое регулярно принимает участие в заседаниях Совета по правам человека ООН, передает телеканал "Россия 24".