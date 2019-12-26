Красноярцы за сутки собрали миллион 68-летнему пенсионеру, который 10 лет назад продал квартиру, чтобы вылечить от рака дочь. Она умерла, а супруги лишились всего. 10 лет Закий Рахматулин просил милостыню у магазина, пока грустную историю его жизни не рассказала в соцсетях местная жительница.

"Мир не без добрых людей", — говорит со слезами на глазах 68-летний житель Красноярска Закий Рахматулин. Десять лет назад они с женой потратили все сбережения и лишились квартиры, чтобы вылечить дочь от рака.Спасти ее не удалось, квартиры супруги лишились, сообщает местный телеканал ТВК.Все эти годы они живут на 10-ти съемных квадратных метрах. Рахматулин, который в свое время работал на крупнейших стройках СССР, вынужден был все годы после смерти дочери ходить к местному магазину просить милостыню, ведь вся пенсия – и его, и его пожилой супруги – уходит на оплату аренды крохотного жилья.Было стыдно, но выбора не было, признается пенсионер.Но под Новый год произошло чудо: одна из местных жительниц рассказала историю Закия Рахматулина в соцсетях, и за сутки сердобольные красноярцы собрали пенсионеру больше миллиона рублей, а волонтеры стали привозить ему продукты и товары первой необходимости.Теперь пожилые супруги ни в чем не нуждаются и мечтают о том, чтобы для дочки и внучки купить хоть небольшую, но собственную квартирку, а самим перебраться в Шушенское, чтобы пожить на старости лет в спокойствии.Между тем, предупреждают местные телевизионщики, в соцсетях на фоне резонанса этой истории активизировались мошенники.Они собирают средства якобы для Закия Рахматулина, указывая подставные координаты.Телеканал напомнил подлинные координаты пенсионера для тех, кто хочет ему помочь, чтобы не кормить аферистов.