В Кремле прокомментировали слова президента Белоруссии Александра Лукашенко об отношениях Москвы и Минска. Как заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, несогласованные вопросы, имеющиеся на повестке дня, не свидетельствуют о кризисе в отношениях двух стран.

В Кремле прокомментировали слова президента Белоруссии Александра Лукашенко об отношениях Москвы и Минска. Как заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, несогласованные вопросы, имеющиеся на повестке дня, не свидетельствуют о кризисе в отношениях двух стран.По словам Пескова, нельзя сказать, что Москва и Минск находятся "на этапе раздорожья"."Переговоры, которые были месяцем ранее в Сочи, и переговоры, которые были в Санкт-Петербурге, с нашей точки зрения, свидетельствуют об обратном. Обсуждаются очень предметные вопросы, – цитирует Пескова "Интерфакс". – Правительства России и Белоруссии проделали титаническую работу по согласованию целого пакета дорожных карт в плане продвижения в русле интеграции и укрепления Союзного государства".По словам Пескова, уровень интеграции двух стран "сейчас уже настолько высок, и страны настолько тесно связаны друг с другом, что какие-то шероховатости, конечно неизбежны".Отвечая на вопросы журналистов о сроках подписания дорожных карт по интеграции, официальный представитель Кремля ответил, что само подписание – это формальность."Главное – что они согласованы. Это реальное большое достижение", – подчеркнул Песков.Президенты России и Белоруссии Владимир Путин и Александр Лукашенко встретились 20 декабря. Оба лидера признали, что за 20 лет со дня подписания договора об интеграции двух стран далеко не все пункты этого соглашения удалось выполнить. Тем не менее, оба они отметили прогресс в этом процессе.