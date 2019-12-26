В Москве двое неизвестных избили заместителя одного из отделов пресс-службы Росгвардии Александра Кудрявцева. Пострадавший получил ушиб мягких тканей лица, передает .
Официальный ..
В Москве двое неизвестных избили заместителя одного из отделов пресс-службы Росгвардии Александра Кудрявцева. Пострадавший получил ушиб мягких тканей лица, передает .
Официальный представитель Росгвардии Валерий Грибакин рассказал, что происшествие не связано со служебными обязанностями Александра Кудрявцева. "Он находился на выходном. Есть все основания предполагать, что нападение было совершено с целью ограбления", – цитирует его "".