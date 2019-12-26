Фигуранты уголовного дела, действуя в составе организованной группы, используя подконтрольные им фиктивные организации, совершали незаконные банковские операции...
Следователями ГСУ ГУ МВД России по г. Москве совместно с сотрудниками ОЭБиПК Четвертого управления МВД России пресечена деятельность организованной группы, участники которой осуществляли незаконную банковскую деятельность с извлечением дохода в особо крупном размере.
Установлено, что фигуранты уголовного дела, действуя в составе организованной группы, используя подконтрольные им фиктивные организации, совершали незаконные банковские операции и извлекли доход в виде комиссионного вознаграждения не менее 1,5 % от суммы средств, поступивших на счета указанных фиктивных организаций. Доход от незаконной деятельности составил не менее 9 миллионов рублей.
Следственной частью ГСУ ГУ МВД России по г. Москве возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей 172 УК РФ «Незаконная банковская деятельность».
Полицейскими проведены обыски по месту жительства подозреваемых, в ходе которых обнаружены и изъяты печати, электронные носители, а также другие предметы и документы, свидетельствующие о незаконной банковской деятельности.
К уголовной ответственности привлечены двое граждан 33 и 40 лет, им предъявлено обвинение и избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.
В настоящее время проводятся следственные действия и оперативно-розыскные мероприятия, направленные на установление иных соучастников организованной группы.
Главное следственное управление ГУ МВД России по г. Москве
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