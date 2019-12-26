Фигуранты уголовного дела, действуя в составе организованной группы, используя подконтрольные им фиктивные организации, совершали незаконные банковские операции...

Следователями ГСУ ГУ МВД России по г. Москве совместно с сотрудниками ОЭБиПК Четвертого управления МВД России пресечена деятельность организованной группы, участники которой осуществляли незаконную банковскую деятельность с извлечением дохода в особо крупном размере.Установлено, что фигуранты уголовного дела, действуя в составе организованной группы, используя подконтрольные им фиктивные организации, совершали незаконные банковские операции и извлекли доход в виде комиссионного вознаграждения не менее 1,5 % от суммы средств, поступивших на счета указанных фиктивных организаций. Доход от незаконной деятельности составил не менее 9 миллионов рублей.Следственной частью ГСУ ГУ МВД России по г. Москве возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей 172 УК РФ «Незаконная банковская деятельность».Полицейскими проведены обыски по месту жительства подозреваемых, в ходе которых обнаружены и изъяты печати, электронные носители, а также другие предметы и документы, свидетельствующие о незаконной банковской деятельности.К уголовной ответственности привлечены двое граждан 33 и 40 лет, им предъявлено обвинение и избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.В настоящее время проводятся следственные действия и оперативно-розыскные мероприятия, направленные на установление иных соучастников организованной группы.Главное следственное управление ГУ МВД России по г. Москве(499) 978-04-53