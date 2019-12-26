Перед центральным входом в здание ГУ МВД России по г. Москве состоялось открытие главного символа Нового года – праздничной елки в стилистике Департамента транспорта г. Москвы...
Перед центральным входом в здание ГУ МВД России по г. Москве состоялось открытие главного символа Нового года – праздничной елки в стилистике Департамента транспорта г. Москвы.
В мероприятии приняли участие заместитель начальника Управления ГИБДД ГУ МВД России по г. Москве полковник полиции Евгений Ефремов, первый заместитель руководителя по стратегическому развитию дорожно-транспортной инфраструктуры Центра организации дорожного движения Правительства Москвы Александр Ходаков, советы молодежи транспортного комплекса и отряды юных инспекторов движения.
Появившиеся на празднике Дед Мороз и Снегурочка поздравили детей и взрослых с наступающим Новым годом. Затем все желающие приняли участие в интересной викторине на знание Правил дорожного движения и основ безопасного поведения. Мероприятие прошло в игровой форме и очень понравилось ребятам. ЮИДовцы отвечали на вопросы, рассуждали и предлагали варианты решений, после чего победители получили призы от сказочных персонажей.
«В преддверие школьных каникул Госавтоинспекция г. Москвы и Юные инспекторы движения еще раз призывают маленьких пешеходов соблюдать Правила дорожного движения, а нарядная елка, украшенная световозвращающими элементами, станет ярким напоминанием о том, как важно быть заметным на дороге, чтобы новогодние путешествия стали не только увлекательными, но и безопасными», – отметил заместитель начальника УГИБДД ГУ МВД России по г. Москве Евгений Ефремов.
В завершение мероприятия ребята смогли загадать свои самые заветные желания и, написав их на специальных ёлочных шарах, украсить новогоднюю ёлку. А вместо традиционной светящейся гирлянды ЮИДовцы развесили на зеленой красавице световозвращающие брелки.
Пресс-служба ГУ МВД России по г. Москве