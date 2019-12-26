Перед центральным входом в здание ГУ МВД России по г. Москве состоялось открытие главного символа Нового года – праздничной елки в стилистике Департамента транспорта г. Москвы...

Перед центральным входом в здание ГУ МВД России по г. Москве состоялось открытие главного символа Нового года – праздничной елки в стилистике Департамента транспорта г. Москвы.В мероприятии приняли участие заместитель начальника Управления ГИБДД ГУ МВД России по г. Москве полковник полиции Евгений Ефремов, первый заместитель руководителя по стратегическому развитию дорожно-транспортной инфраструктуры Центра организации дорожного движения Правительства Москвы Александр Ходаков, советы молодежи транспортного комплекса и отряды юных инспекторов движения.Появившиеся на празднике Дед Мороз и Снегурочка поздравили детей и взрослых с наступающим Новым годом. Затем все желающие приняли участие в интересной викторине на знание Правил дорожного движения и основ безопасного поведения. Мероприятие прошло в игровой форме и очень понравилось ребятам. ЮИДовцы отвечали на вопросы, рассуждали и предлагали варианты решений, после чего победители получили призы от сказочных персонажей.«В преддверие школьных каникул Госавтоинспекция г. Москвы и Юные инспекторы движения еще раз призывают маленьких пешеходов соблюдать Правила дорожного движения, а нарядная елка, украшенная световозвращающими элементами, станет ярким напоминанием о том, как важно быть заметным на дороге, чтобы новогодние путешествия стали не только увлекательными, но и безопасными», – отметил заместитель начальника УГИБДД ГУ МВД России по г. Москве Евгений Ефремов.В завершение мероприятия ребята смогли загадать свои самые заветные желания и, написав их на специальных ёлочных шарах, украсить новогоднюю ёлку. А вместо традиционной светящейся гирлянды ЮИДовцы развесили на зеленой красавице световозвращающие брелки.Пресс-служба ГУ МВД России по г. Москве