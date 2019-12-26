Без перерыва на Рождество протестуют французы. Накануне Париж увидел самую грациозную акцию против пенсионной реформы.

Без перерыва на Рождество протестуют французы. Накануне Париж увидел самую грациозную акцию против пенсионной реформы.Балерины в белоснежных пачках, которым теперь предлагается уходить на пенсию в шестьдесят два, станцевали партию из "Лебединого озера" Чайковского на фоне антиправительственных транспарантов, а музыканты симфонического оркестра исполнили "Марсельезу" с лозунгом "культура в опасности". Две недели столица Франции живёт без классических спектаклей и концертов. Бастуют и работники транспорта — на вокзалах давка и очереди, а желающие не пропустить свой поезд, занимают свое место через окно.Апогеем рождественского хаоса стала отмена самой важной для парижан мессы. Впервые за последние лет 200 главная рождественская служба Парижа проходит не в соборе Notre-Dame, а в церкви: тоже готическая, тоже старинная, XIII века.Посредине возвели деревянную конструкцию для литургии, такую же, как была в соборе парижской богоматери, храме, который в апреле едва не разрушил сильнейший пожар."Я здесь первый раз в этой церкви, это необыкновенно, что нам дали провести службу здесь, хотя Notre-Dame вдохновлял меня своей монументальностью, передавал определенные эмоции", — говорит Лучия Мерсье.Дух главного парижского собора в этой церкви постарались передать не только через ангельские голоса детского хора — того самого, который сопровождал службы в Notre-Dame, но сюда же перенесли уцелевшую готическую скульптуру девы марии с младенцем, рассказывает нам настоятель и хранитель Notre-Dame Патрик Шове. "Она стояла около одной из колонн, как раз, где своды обвалились и на ней ни царапины, это настоящее чудо, ведь эта статуя XIV века могла быть уничтожена.Вокруг Notre-Dame сегодня тихо. К Рождеству, как всегда, организовали подсветку фасада. И туристы по-прежнему фотографируются на фоне собора. Здание сейчас готовят к началу реставрационных работ. Тогда, в апреле казалось, что стены не выстоят, вспоминает француз, студент МГИМО, который узнал о пожаре, будучи в Москве."Мне было приятно, когда я видел, что все россияне были со мной и они плакали, как мы, они думали, что это не просто французская трагедия, но тоже русская", — сказал Рено Николас.Россия будет участвовать в восстановлении собора. Хотя его двери пока закрыты, он продолжает жить — в июне там провели первую символическую службу. "Нас было человек 30 и все в касках, забавно смотрелось. Вы знаете, мы стояли в особенном месте, рядом с терновым венцом, который почитается у православных, у русских", — отметил капеллан Жак Долонжон.Эту рождественскую мессу отец Долонжон отслужил в церкви в полутора километрах от Notre-Dame. Бок о бок вместе с прихожанами они молились о скорейшем возрождении парижской жемчужины.