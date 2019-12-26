В городском округе Долгопрудный произошло дерзкое ограбление. На стоянке в микрорайоне Хлебниково неизвестные избили бизнесмена и, угрожая оружием, похитили крупную сумму ..

В городском округе Долгопрудный произошло дерзкое ограбление. На стоянке в микрорайоне Хлебниково неизвестные избили бизнесмена и, угрожая оружием, похитили крупную сумму денег.Пострадавший написал заявление в полицию. По факту произошедшего возбудили уголовное дело. В настоящее время правоохранители разыскивают злоумышленников, сообщает .