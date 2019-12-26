Российское посольство в Венгрии подтвердило информацию о смерти в Будапеште пианистки Элины Валиевой. 27-летняя уроженка Уфы скончалась 22 декабря в хостеле Otto studios, где произошла утечка газа.

Российское посольство в Венгрии подтвердило информацию о смерти в Будапеште пианистки Элины Валиевой. 27-летняя уроженка Уфы скончалась 22 декабря в хостеле Otto Studios, где произошла утечка газа."Вместе с ней находился гражданин России, он получил тяжелое отравление бытовым газом, сейчас он госпитализирован", – рассказали в посольстве РФ РИА Новости. Состояние мужчины врачи оценивают как тяжелое.В диппредставительстве уточнили, что хостел расположен в старом доме с газовым отоплением. Утечка газа произошла, когда Валиева и ее спутник легли спать.Родственники смогут вывезти тело пианистки на родину, когда будут завершены необходимые следственные действия."Наши сотрудники включились оперативно, мы с первого же дня в контакте с венгерской стороной, со страховой компанией, держим все на контроле", – добавили в российской дипмиссии.Как пишет UfacityNews, у матери пианистки могут возникнуть проблемы с транспортировкой тела дочери: женщина не может самостоятельно вылететь в Венгрию.