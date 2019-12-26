С российского рынка исчезло жизненно важное лекарство для детей, больных лейкозом (рак крови) – Онкоспар. У препарата сменился производитель и форма выпуска, из-за чего он попал в список ..

С российского рынка исчезло жизненно важное лекарство для детей, больных лейкозом (рак крови) – "Онкоспар". У препарата сменился производитель и форма выпуска, из-за чего он попал в список незарегистрированных в России, сообщаетСпециалисты считают, что без этого вещества выживаемость детей, страдающих от лимфобластного лейкоза, снизится на 40%. Детский онколог Алексей Масчан сообщил, что в качестве альтернативы в настоящее время используется отечественная "Аспарагиназа", однако полноценной заменой препарата ее назвать нельзя. "Онкоспар" можно приобрести за рубежом, но для этого требуется специальное разрешение Минздрава России.