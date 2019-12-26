В торгово-развлекательном центре Европейский 26 декабря открывается арт-пространство иммерсивного искусства. Произведения раскрываются во взаимодействии со зрителями, которые становятся частью арт-объекта.
В торгово-развлекательном центре "Европейский" 26 декабря открывается арт-пространство иммерсивного искусства. Произведения раскрываются во взаимодействии со зрителями, которые становятся частью арт-объекта.
Пространство иммерсивного искусства "Utopio.art" появилось
на третьем этаже атриума "Берлин" ТРЦ "Европейский". На открытии
выставки можно пообщаться с авторами работ, стать свидетелями завершения
композиций.
Каждый зритель выставки становится частью арт-объекта, его
красота раскрывается во взаимодействии с человеком. В рамках Utopio.Art
представлены работы и инсталляции художников из Москвы и Санкт-Петербурга.
Среди них – Алексей Дьяков, Марина Колдобская, Куфлекс и другие мастера.
Курирует выставку искусствовед Наталья Панкова.
На Utopio.Art собраны работы в самых разных жанрах.
Посетители смогут увидеть произведения современного и светокинетического
искусства. Под впечатлением останутся и поклонники стрит-арта.
Торгово-развлекательный центр "Европейский"
находится в центре Москвы. Он входит в портфель активов Группы компаний
"Киевская площадь". Это самый посещаемый ТРЦ в России и Европе и один
из мировых лидеров: по проходимости его опережает лишь крупнейший торговый
центр мира Dubai Mall.
"Европейский" спроектирован по принципу пассажа.
От центрального атриума "Москва" лучами расходятся торговые ряды. Они
ведут к атриумам, названным в честь европейских столиц – "Париж", "Рим",
"Лондон", "Берлин". В ТРЦ представлены более 500 магазинов одежды, фуд-корт,
рестораны, многозальный кинотеатр.
ГК "Киевская площадь" – крупнейший участник
российского рынка коммерческой недвижимости. Компания основана Годом Нисановым
и Зарахом Илиевым. Они являются бизнес-партнерами с 1992 года.