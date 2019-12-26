В торгово-развлекательном центре Европейский 26 декабря открывается арт-пространство иммерсивного искусства. Произведения раскрываются во взаимодействии со зрителями, которые становятся частью арт-объекта.

В торгово-развлекательном центре "Европейский" 26 декабря открывается арт-пространство иммерсивного искусства. Произведения раскрываются во взаимодействии со зрителями, которые становятся частью арт-объекта.Пространство иммерсивного искусства "Utopio.art" появилосьна третьем этаже атриума "Берлин" ТРЦ "Европейский". На открытиивыставки можно пообщаться с авторами работ, стать свидетелями завершениякомпозиций.Каждый зритель выставки становится частью арт-объекта, егокрасота раскрывается во взаимодействии с человеком. В рамках Utopio.Artпредставлены работы и инсталляции художников из Москвы и Санкт-Петербурга.Среди них – Алексей Дьяков, Марина Колдобская, Куфлекс и другие мастера.Курирует выставку искусствовед Наталья Панкова.На Utopio.Art собраны работы в самых разных жанрах.Посетители смогут увидеть произведения современного и светокинетическогоискусства. Под впечатлением останутся и поклонники стрит-арта.Торгово-развлекательный центр "Европейский"находится в центре Москвы. Он входит в портфель активов Группы компаний"Киевская площадь". Это самый посещаемый ТРЦ в России и Европе и одиниз мировых лидеров: по проходимости его опережает лишь крупнейший торговыйцентр мира Dubai Mall."Европейский" спроектирован по принципу пассажа.От центрального атриума "Москва" лучами расходятся торговые ряды. Ониведут к атриумам, названным в честь европейских столиц – "Париж", "Рим","Лондон", "Берлин". В ТРЦ представлены более 500 магазинов одежды, фуд-корт,рестораны, многозальный кинотеатр.ГК "Киевская площадь" – крупнейший участникроссийского рынка коммерческой недвижимости. Компания основана Годом Нисановыми Зарахом Илиевым. Они являются бизнес-партнерами с 1992 года.