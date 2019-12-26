Девушка в одной из социальных сетей предлагала услуги по перевозке животных и продвижению страниц пользователей

Следственным отделом ОМВД России по Вязниковскому району завершено расследование уголовного дела в отношении 28-летней жительницы Вязниковского района. Ее обвиняют в совершении преступлений, предусмотренных ч. 1,2 ст. 159 УК РФ (мошенничество).В ходе предварительного следствия установлено, что обвиняемая знакомилась с потерпевшими в одной из социальных сетей и предлагала свои услуги по перевозке животных, а также услуги по продвижению страниц пользователей данной социальной сети. Девушка принимала заказы от граждан, затем просила сделать полную предоплату за услуги на номера телефонов. При этом она достоверно знала, что данные обязательства выполняться не будут. После того, как злоумышленница получала денежные средства, она переставала выходить на связь. Оплаченную услугу потерпевшие не получали.Полицейскими была установлена причастность девушки к 5 эпизодам противоправной деятельности в отношении жителей города Москвы, Московской области, Санкт-Петербурга, города Краснодар и Республики Беларусь.Ущерб, причиненный гражданам, составил более 28 тысяч рублей.В настоящее время уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу.