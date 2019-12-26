Создатели копии Cybertruck от Tesla выставили свое создание на продажу на одном из сервисов объявлений. Самодельный автомобиль блогеры из Химок оценили в 666 666 рублей.

Создатели копии Cybertruck от Tesla выставили свое создание на продажу на одном из сервисов объявлений. Самодельный автомобиль блогеры из Химок оценили в 666 666 рублей.Шестизначный ценник именно из таких цифр создатели объясняют тем, что такая стоимость — это как ирония по направлению cyberpank, поскольку оно рисует не самое радужное будущее. По мнению одного из блогеров, обозначенный ценник соответствует потраченным силам на создание копии прославившейся модели машины.Авторы объявления рассказали "360", что на такой автомобиль найдется покупатель, но если этого не случится, то они не расстроятся. По мнению создателей машины, "тачка" получилась "реально крутая" и есть хороший спрос для ее съемок.В объявлении отмечается, что пробег у российской копии Cybertruck составляет 130 тысяч километров. Машина имеет полуторалитровый бензиновый двигатель в 68 лошадиных сил, механическую коробку передач, а также передний привод. В тексте объявления также говорится, что футуристичные формы и заниженная форма автомобиля приковывают взгляды окружающих.Cybertruck от Илона Маска после презентации стал объектом многочисленных шуток. Некоторые сравнили автомобиль с рисунком пятилетнего ребенка, поскольку он имеет странные формы.Незадолго после этого машину заметили в Москве. Она оказалась копией Cybertruck.