Главный тренер московского Динамо Владимир Крикунов поделился впечатлениями от победы над столичным ЦСКА (3:0) в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги.

Главный тренер московского "Динамо" Владимир Крикунов поделился впечатлениями от победы над столичным ЦСКА (3:0) в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги."Мы забили в большинстве, в равенстве и в пустые ворота. Нам не хватало этого гола, который мы забили в третьем периоде. Сегодня это получилось, – приводит слова Крикунова пресс-служба "Динамо". – ЦСКА был после игры тяжелой. Мы хотели победить, и хорошо, что так закончилось. Вратарь наш сыграл отлично"."Насколько важно победить армейский клуб? С психологической точки зрения – важно. Ребята большое дело сделали. Но уже послезавтра новая игра. Так что посмотрим", – подытожил наставник "бело-голубых"Напомним, ЦСКА прервал победную серию из шести матчей и с 59 очками лидирует в Западной конференции, а "Динамо", одержавшее третью победу кряду, в ней же расположилось на третьей строчке, имея в активе 53 очка.В следующем матче регулярного чемпионата КХЛ армейцы в субботу, 28 декабря, примут подольский "Витязь", а динамовцы днем ранее на выезде сыграют с "Барысом".