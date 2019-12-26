В России насчитывается порядка 200 тысяч обманутых дольщиков. Из недостроев может быть создан целый город-миллионник.

Фонду защиты прав дольщиков потребуется 500 миллиардов рублей на достройку проблемных домов, рассказал "Ведомостям" глава фонда Олег Говорун.Накануне он встретился с премьер-министром РФ Дмитрием Медведевым и пообещал, что до 2023 года проблема обманутых дольщиков будет решена.В беседе с изданием Говорун сообщил, что на строительство жилья для всех пострадавших участников долевого строительства "необходимо дополнительно выделить около 0,5 триллиона рублей".