Сирия совместно с российскими компаниями начала геологоразведку на нефтяных и газовых месторождениях в Средиземном море. Сирийские власти готовятся к подаче иска против США за разграбление нефтяных ресурсов.

Сирия совместно с российскими компаниями начала геологоразведку на нефтяных и газовых месторождениях в Средиземном море. Сирийские власти готовятся к подаче иска против США за разграбление нефтяных ресурсов."Я впервые говорю об этом: Сирия начала работы по геологоразведке нефти и газа в Средиземном море совместно с российскими компаниями", — заявила советник президента Сирии Бусейна Шаабан в интервью ливанскому телеканалу​​​.Она отметила, что сирийские власти несколько лет назад начали подготовку данного процесса.Конкретные российские компании названы не были.Бусейна Шаабан также подчеркнула, что сирийская территория и сирийские нефтяные месторождения будут освобождены от американского и другого присутствия; готовится досье для подачи иска против Вашингтона, сообщает РИА Новости.Ранее в Минобороны РФ заявляли, что США ведут контрабанду сирийской нефти в другие страны, караваны охраняются американскими частными военными компаниями и спецназом (основные месторождения США взяли под свой контроль в 2018-2019 гг.). А по словам президента Сирии Башара Асада, сейчас Америка крадет нефть и продает ее Турции; при чем до того, как как американцы начали продавать Анкаре нефть, этим занимались террористические группировки.