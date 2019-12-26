По предварительным подсчётам, в новый жилой комплекс смогут заселиться 771 человек

Администрация города Владимира утвердила проект по застройке участка земли на улице Горького. По информации «Комсомольской правды – Владимир», компания ООО «Специализированный застройщик «Стройкомплекс»» собирается возвести там три многоэтажных дома.Сейчас там располагаются старые дома 1958 года постройки, которые будут снесены. Застройка займёт около 7 гектаров, на которых будет построено 21,6 тысяч квадратных метров жилья. По предварительным подсчётам, в новый жилой комплекс смогут заселиться 771 человек.Отметим, что новых школ и детских садиков в районе не появится. Уже имеющиеся образовательные учреждения должны принять детей, заселившихся в новые дома.