Работы будут проходить в 6 этапов

Во Владимире уже разработан план масштабной реконструкции спорткомплекса «Торпедо», которую планируют начать в 2020 году. В ближайшее время проект оценят на градостроительном совете при губернаторе Владимире Сипягине.Работы будут проходить в 6 этапов, первый из которых начнётся уже в следующем году. В рамках реконструкции планируется ремонт центральной лестницы, ворот перед входом на территорию стадиона, восточной и южной трибуны, а также административный корпус. Помимо этого, изменятся две остальные трибуны, основное и тренировочные поля и территория комплекса.