В Башкирии грузовой поезд снес легковой автомобиль, который пересекал железнодорожные пути на красный сигнал светофора. Авария произошла 25 декабря рядом с селом Ассы, сообщает . От ..

В Башкирии грузовой поезд снес легковой автомобиль, который пересекал железнодорожные пути на красный сигнал светофора. Авария произошла 25 декабря рядом с селом Ассы, сообщает .От полученных травм водитель машины скончался на месте. Движение составов в районе аварии было на время остановлено. В настоящее время в деталях случившегося разбираются сотрудники дорожной полиции.