В преддверии новогодних праздников эксперт рассказал, чем лучше закусывать алкогольные напитки. Соответствующими рекомендациями поделился врач-гастроэнтеролог Алексей Парамонов.

В преддверии новогодних праздников эксперт рассказал, чем лучше закусывать алкогольные напитки. Соответствующими рекомендациями поделился врач-гастроэнтеролог Алексей Парамонов.Эксперт объяснил, что в качестве закуски лучше выбирать сытные жирные блюда: такая пища поможет защитить стенки желудка и позволит опьянеть не слишком быстро. А вот фрукты не очень хорошо подходят для этой цели. Иными словами, если выбирать из самых популярных новогодних продуктов, то лучше закусывать спиртное салатом "Оливье", а не мандаринами."Если задача – быстро опьянеть, то закусывать мандаринами хорошо. Они не мешают всасыванию водки. А если задача пьянеть медленнее, то закусывать нужно чем-то жирным или "Оливье", – сказал Парамонов АиФ.ru.Особенно внимательными при выборе закуски стоит быть аллергикам, подчеркнул врач. Он пояснил, что алкоголь усиливает аллергические реакции, поскольку при его употреблении повышается проницаемость слизистой желудка для разных веществ, в том числе для аллергенов.24 декабря главный нарколог департамента здравоохранения Москвы Евгений Брюн назвал самый безопасный алкогольный напиток. Таковым, по его словам, является белое сухое вино. Брюн отметил, что один-два бокала этого напитка не несет опасности для здоровья.