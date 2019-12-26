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<a href="https://33live.ru/novosti/26-12-2019-vsled-za-zavorotnyuk-posle-vstrechi-s-zelenskim-imenitaya-pevica-okazalas-v-bolnice.html" target="_blank">Вслед за Заворотнюк: после встречи с Зеленским именитая певица оказалась в больнице</a> - Выяснилось, что незадолго до сразившего ее инсульта певица Нина Кирсо виделась с Владимиром Зеленским. В Сети бурно отреагировали на это обстоятельство.