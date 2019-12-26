Покупка здания обошлась в 52 млн рублей

В здании на улице Большой Нижегородской во Владимире теперь будет располагаться Центр реставрации и хранения фондов Владимиро-Суздальского музея-заповедника.По информации «Владимирских новостей» покупка здания обошлась в 52 млн рублей. Там будут работать реставраторы музея. Директор ВСМЗ Светлана Мельникова призналась, что сначала они рассматривали здания в центре города, но сделали выбор в пользу нового дома со «свежим» ремонтом.