Ольга Орлова стала очередным звездным гостем шоу Алена, блин. Она высказалась о конфликтной ситуации, сложившейся вокруг родных Жанны Фриске и Дмитрием Шепелевым.

Ольга Орлова стала очередным звездным гостем шоу "Алена, блин". Она высказалась о конфликтной ситуации, сложившейся вокруг родных Жанны Фриске и Дмитрием Шепелевым.Ольга Орлова заявила, что все, что случилось после смерти Жанны Фриске, – неправильно. При этом она призналась: ей не раз поступали предложения поучаствовать в разных шоу, касающихся родных покойной артистки и Дмитрия Шепелева, но она не согласилась ни на одно. "Я не хочу, потому что я крестная мама Платона. И я не хочу, чтобы когда Платон по Ютьюбу нашел мои высказывания нелестные о своем отце, которого он любит и с которым он живет", – объяснила Ольга Орлова.26 Дек 2019 в 2:33 PSTМатериал дополняется