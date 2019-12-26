В Ненецком автономном округе совершил аварийную посадку второй за сутки вертолет. Известно, что Ми-8 жестко приземлился в Заполярном районе, на борту 23 человека, включая четырех членов экипажа. Информации о пострадавших пока нет.

В Ненецком автономном округе совершил аварийную посадку второй за сутки вертолет, передает телеканал "Россия 24".Известно, что Ми-8 жестко приземлился в Заполярном районе, на борту 23 человека, включая четырех членов экипажа. Информации о пострадавших пока нет.Между тем, межгосударственный авиационный комитет начал расследование аварийной посадки вертолета Ми-8 в Красноярском крае. Возбуждено уголовное дело.Как сообщалось, вертолет Ми-8 авиакомпании "Красавиа" совершал рейсовый полет. На борту находились 24 человека, в том числе три члена экипажа. При взлете воздушное судно попало в снежный вихрь, после чего совершило жесткое приземление, повредив хвост и винт. По последним данным, за медицинской помощью обратились 16 человек, пятеро госпитализированы.