Киберкомандование США разрабатывает тактику информационной войны против высокопоставленных российских чиновников и бизнесменов на случай, если Москва попытается вмешаться в выборы 2020 года.

Киберкомандование США разрабатывает тактику информационной войны против высокопоставленных российских чиновников и бизнесменов на случай, если Москва попытается вмешаться в выборы 2020 года.В настоящее время разрабатываются меры, направленные против руководства российских спецслужб, военных, представителей крупного бизнеса. В качестве другого способа газета называет дезинформацию, призванную внести разлад в работу российского руководства.По информации издания, американские военные занялись разработкой вариантов противодействия внешним угрозам, чтобы противостоять возможному вмешательству в выборы 2020 года в США, сообщает ТАСС.В ноябре 2018 года было атаковано российское "Агентство интернет-исследований". Кибератака была проведена во время промежуточных выборов в конгресс США; ее одобрил лично президент Дональд Трамп.В 2017 году киберкомандование США было преобразовано в отдельную полноценную структуру из подразделения Стратегического командования.В передаче "Агитпроп" от 12 января 2019 года эксперты рассматривают некоторые принципы в психологической войне против России.