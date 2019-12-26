Российский боец смешанных единоборств, непобежденный чемпион Ultimate Fighting Championship (UFC) в легком весе Хабиб Нурмагомедов провел встречу с болельщиками в Казахстане и вручил ценный подарок местному мальчику, родившемуся без ног.

Российский боец смешанных единоборств, непобежденный чемпион Ultimate Fighting Championship (UFC) в легком весе Хабиб Нурмагомедов провел встречу с болельщиками в Казахстане и вручил ценный подарок местному мальчику, родившемуся без ног.Хабиб встретился с юным жителем Нур-Султана Али Турганбековым, подарил ему iPhone, а также сыграл с ним в футбол. В свою очередь 11-летний школьник вручил российскому бойцу оригинальный мяч с автографами футболистов французского "Пари Сен-Жермен"."Слава Всевышнему, Хабиб Нурмагомедов подарил мне мой первый в жизни Айфооон, – написал Турганбеков в Instagram. – Спасибо большое, пусть будет Вам награда от Всевышнего Аллаха".Посмотреть эту публикацию в InstagramСлава Всевышнему