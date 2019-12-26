В матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) петербургский СКА в столице Казахстана Нур-Султане одержал волевую победу над местной командой Барыс – 6:2 (3:2, 3:0, 0:0).

В матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) петербургский СКА в столице Казахстана Нур-Султане одержал волевую победу над местной командой "Барыс" – 6:2 (3:2, 3:0, 0:0).У победителей встречи хет-трик оформил Артем Зуб (4-я, 12-я, 38-я минуты) и по разу отличились Йори Лехтеря (4), Наиль Якупов (26) и Василий Токранов (29), а у хозяев льда шайбы забросили Атте Охтамаа (1) и Алексей Маклюков (13).Стоит отметить, что хоккеисты гостевой команды Дмитрий Кагарлицкий и Владимир Ткачев записали на свой счет по три результативных паса, а Наиль Якупов, помимо гола, отметился двумя голевыми передачами.СКА одержал четвертую победу в последних пяти играх с 58 очками занимает второе место в Западной конференции, а "Барыс", потерпевший второе поражение кряду, расположился на четвертой строчке на Востоке, имея в активе 50 очков.В следующем матче регулярного чемпионата КХЛ петербуржцы в пятницу, 27 декабря, на выезде сыграют с новосибирской "Сибирью", а подопечные Андрея Скабелки в тот же день примут московское "Динамо".