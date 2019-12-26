В матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) московский Спартак на выезде в Новосибирске разгромил местную Сибирь, забросив пять безответных шайб – 5:0 (1:0, 3:0, 1:0).

В матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) московский "Спартак" на выезде в Новосибирске разгромил местную "Сибирь", забросив пять безответных шайб – 5:0 (1:0, 3:0, 1:0).У победителей встречи голами отметились Максим Цыплаков (2-я минута), Андрей Кутейкин (35), Илья Зубов (37), Михаил Юньков (39) и Робин Ганзл (46). Каспарс Даугавиньш и Александр Хохлачев записали на свой счет по две результативные передачи."Спартак" одержал четвертую победу кряду и с 51 очком поднялся на четвертое место в Западной конференции, а "Сибирь", потерпевшая второе поражение в последних пяти играх, расположилась на седьмой строчке на Востоке, имея в активе 45 очков.В следующем матче регулярного чемпионата КХЛ подопечные Олега Знарка в пятницу, 27 декабря, на выезде сыграют с челябинском "Трактора", а новосибирцы в тот же день примут петербургский СКА.