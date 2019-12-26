26 декабря главный мушкетер советского кино Михаил Боярский празднует 70-летний юбилей. Артист не будет устраивать пышное торжество, он отыграет в спектакле в театре имени Ленссовета и проведет тихий семейный вечер с семьей.

26 декабря главный мушкетер советского кино Михаил Боярскийпразднует 70-летний юбилей. Артист не будет устраивать пышное торжество, онотыграет в спектакле в театре имени Ленссовета и проведет тихий семейный вечерс семьей.Боярский признается, что со времен фильма "Д’Артаньян и тримушкетера" очень изменился. Если раньше он был весельчаком и балагуром, тосегодня стал строгим и консервативным."Радости всегда на протяжении жизни одни и те же. А раздраженийприбавилось. Я старый ворчливый озлобленный. И не воспринимаю современный мирникоим образом. Я консерватор. Несмотря на то, что мне казалось, что я самыйпередовой, волосатый, музыкальный, спортивный и не терпящий ничего прошлого.Теперь я с ужасом думаю, зачем я это делал? И мне жалко то, что мы потеряли", -поделился Михаил Боярский.Сегодня круг общения актера очень ограничен. Знаменитостьстарается дружить только с коллегами по цеху своего возраста. РовесникиМихаилу Сергеевичу понятнее. Главный мушкетер советского кино не воспринимаетсовременность, его удивляет появление нескольких гендеров."Черти что. Кто вышел на сцену? Какого он пола? Мне этипроблемы решать неинтересно", – рассуждает Михаил Боярский.Знаменитость не понимает молодежь и то, как она знакомится вИнтернете. Михаил Сергеевич допускает, что он не прав в своих суждениях. Мирдвижется вперед и тормозить его бессмысленно. Себя же актер сравнил с ракушкой,которая постепенно закрывается.26 Янв 2019 в 4:02 PSTЮбилей скорее всего отпразднует дома. Уартиста большая семья, все будут поздравлять. По словам сына знаменитости, Сергея,обычно торжества в их доме проходят просто и быстро."Обычно в день рождения папы мы в лучшем случае приезжаем кнему в полночь. Поздравляем, говорим тост. Это все длится минут 20. Но в этомгоду уговорили его на праздник. После премьеры у него будет небольшой банкет сактерами, коллегами, друзьями", – цитирует Сергея Боярского сайтТакже наследник главного мушкетера советского кино отметил,что тот равнодушен к подаркам. больше любит дарить презенты,чем получать их. Актер будет рад любому вниманию. "Я готовлю ему сюрприз длядачи. А внуки ограничатся рукодельными поздравлениями", – отметил Сергей.