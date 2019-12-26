Первый канал продолжает работу над Новогодней ночью. Основная часть номеров – Софии Ротару, Филиппа Киркорова, Валерия Меладзе, Кристины Орбакайте и Ларисы Долиной – уже записана. Осталось снять выступления двух главных див российского шоу-бизнеса – Аллы Пугачевой и Ларисы Долиной.

Первый канал продолжает работу над "Новогодней ночью". Основная часть номеров – Софии Ротару, Филиппа Киркорова, Валерия Меладзе, Кристины Орбакайте и Ларисы Долиной – уже записана. Осталось снять выступления двух главных див российского шоу-бизнеса – Аллы Пугачевой и Ларисы Долиной.Третий год подряд Первый канал снимает концерт не в скучных декорациях на "Мосфильме", а в городе, на фоне красот похорошевшей при Сергее Собянине Москвы. В этом году задействованы катки, магазины, парки, даже инновационный центр "Сколково" и поезда с платформами только что открытых Московских центральных диаметров!А для съемок номеров главной поп-дивы Светланы Лободы специально перекрыли на вход и выход одну из самых оживленных станций столичной подземки – Деловой центр.Для съемок пригнали поезд самой современной модели и перекрыли эскалаторы. Реквизиторы спешно наряжали елки и развешивали гирлянды, а режиссеры придумывали планы. Словом, работа кипела!Но работа метрополитена не терпит таких больших перерывов и дежурная у эскалатора по громкой связи то и дело отчитывала команду телевизионщиков: "Товарищи режиссеры, огромная просьба поторопиться, нарушаем график движения поездов!"Поэтому подгоняемой работниками метрополитена Светлане Лободе пришлось натягивать золотые ботфорты и переодеваться в сценический костюм прямо в вагоне поезда. Несмотря на то что постановочный номер был сложный с десятком человек подтанцовки, сняли его в рекордно короткое время – всего за 15 минут! Исполнила же артистка две песни, среди которых свежий хит "Новый Рим".Что же касается , то все подробности ее появления в новогоднем эфире засекречены. Говорят, что ее снимают в специально построенном павильоне, а номер будет показан непосредственно перед новогодним обращением Владимира Путина. А уже 1 января на Первом канале покажут "Тот самый концерт" Примадонны. По слухам, получила Алла Борисовна за украшение собой эфира сумму с шестью нулями.