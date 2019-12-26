Первый канал продолжает работу над Новогодней ночью. Основная часть номеров – Софии Ротару, Филиппа Киркорова, Валерия Меладзе, Кристины Орбакайте и Ларисы Долиной – уже записана. Осталось снять выступления двух главных див российского шоу-бизнеса – Аллы Пугачевой и Светланы Лободы.

Первый канал продолжает работу над "Новогодней ночью". Основная часть номеров – Софии Ротару, Филиппа Киркорова, Валерия Меладзе, Кристины Орбакайте и Ларисы Долиной – уже записана. Осталось снять выступления двух главных див российского шоу-бизнеса – Аллы Пугачевой и Светланы Лободы.Третий год подряд Первый канал снимает концерт не в скучных декорациях на "Мосфильме", а в городе – на фоне красот столицы, похорошевшей при Сергее Собянине. В этот раз задействованы катки, магазины, парки, даже инновационный центр "Сколково" и поезда с платформами только что открытых Московских центральных диаметров.А для съемок номеров главной поп-дивы Светланы Лободы специально закрыли на вход и выход одну из самых оживленных станций подземки – "Деловой центр". Пригнали поезд самой современной модели, перекрыли эскалаторы. Реквизиторы спешно наряжали елки и развешивали гирлянды, а режиссеры придумывали планы. Словом, работа кипела.Однако метрополитен не терпит таких больших перерывов, и дежурная у эскалатора по громкой связи то и дело отчитывала команду телевизионщиков: "Товарищи режиссеры, огромная просьба поторопиться! Нарушаем график движения поездов!"Подгоняемой работниками подземки Лободе пришлось натягивать золотые ботфорты и переодеваться в сценический костюм прямо в вагоне поезда. Постановочный номер был сложный, с десятком человек из подтанцовки, но сняли его в рекордно короткое время – всего за 15 минут. Артистка исполнила две песни, в том числе свежий хит "Новый Рим".Что касается , подробности ее появления в новогоднем эфире засекречены. Говорят, ее снимают в специально построенном павильоне, а номер будет показан непосредственно перед обращением президента. Уже 1 января на Первом канале покажут "Тот самый концерт" Примадонны. По слухам, за украшение собой эфира Алла Борисовна получила сумму с шестью нулями.