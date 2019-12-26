Певец Дима Билан находится в самом расцвете сил. Однако ему предстоит пройти через серьезные испытания.

Певец Дима Билан находится в самом расцвете сил. Однако ему предстоит пройти через серьезные испытания."Димавошел в свой переломный год. Он будет знаковым в жизни артиста, станет своегорода сдачей судьбоносного экзамена, если он пройдет испытание на "отлично". Биланаждет какая слава, о которой он даже не мечтал! Впереди всемирная популярность, огромныеденьги, сумасшедшее количество концертов. Но если экзамен будет провален, то всепойдет по другому плану. А экзаменом станет образ жизни артиста… Алкоголь, запрещенные вещества могут всеперечеркнуть, – рассказала "Дни.ру" . – Кновому году своей жизни Диме нужно отнестись с большой ответственностью ивниманием, ему могут открыться золотые ворота в мир, либо это будет калитка,которая заведет его в подземелье".5 Дек 2018 в 6:59 PSTБудущийгод будет не прост и в плане здоровья. Дима тратит всю свою энергию на работу, профессиязабирает все силы. "Также ему стоит быть осторожным в плане новых знакомств,новых друзей. Будет твориться какая-то бесовщина. Билана будут звать куда-то нетуда: предложат что-то купить, куда-то вложиться. Не стоит доверять всем, нужнослушать в первую очередь себя", – предупредила таролог.