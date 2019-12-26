Певец Дима Билан находится в самом расцвете сил. Однако ему предстоит пройти через серьезные испытания.
Певец Дима Билан находится в самом расцвете сил. Однако ему предстоит пройти через серьезные испытания.
"Дима
вошел в свой переломный год. Он будет знаковым в жизни артиста, станет своего
рода сдачей судьбоносного экзамена, если он пройдет испытание на "отлично". Билана
ждет какая слава, о которой он даже не мечтал! Впереди всемирная популярность, огромные
деньги, сумасшедшее количество концертов. Но если экзамен будет провален, то все
пойдет по другому плану. А экзаменом станет образ жизни артиста… Алкоголь, запрещенные вещества могут все
перечеркнуть, – рассказала "Дни.ру" . – К
новому году своей жизни Диме нужно отнестись с большой ответственностью и
вниманием, ему могут открыться золотые ворота в мир, либо это будет калитка,
которая заведет его в подземелье".
5 Дек 2018 в 6:59 PST
Будущий
год будет не прост и в плане здоровья. Дима тратит всю свою энергию на работу, профессия
забирает все силы. "Также ему стоит быть осторожным в плане новых знакомств,
новых друзей. Будет твориться какая-то бесовщина. Билана будут звать куда-то не
туда: предложат что-то купить, куда-то вложиться. Не стоит доверять всем, нужно
слушать в первую очередь себя", – предупредила таролог.