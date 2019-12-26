Президент Украины Владимир Зеленский подписал изменения в закон О рынке электрической энергии, которым запрещается импорт электроэнергии из РФ по двусторонним договорам.

Президент Украины Владимир Зеленский подписал изменения в закон "О рынке электрической энергии", которым запрещается импорт электроэнергии из РФ по двусторонним договорам.Как передает РИА Новости, об этом мировую общественность проинформировала пресс-служба Зеленского.Сообщается, что документ вводит запрет на продажу и/или поставку электрической энергии, импортируемой из России по двусторонним договорам и на внутрисуточном рынке.Отмечается, что при этом правительство Украины может отменять этот запрет на тот или иной срок во избежание ЧП в объединенной энергосистеме страны. Также Национальная комиссия, осуществляющая государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг, имеет право в случае существенного колебания цен устанавливать предельные цены на этом рынке "на сутки вперед".Верховная рада приняла данный закон 4 декабря, запретив импортировать российскую электроэнергию по двусторонним договорам. Прекращение импорта электроэнергии из России на Украину произошло еще в 2015 году, однако в сентябре 2019 года Рада разрешила импорт электроэнергии из России и Белоруссии по двусторонним договорам.