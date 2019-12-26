«Малярию» больному поставили лишь после смерти

Во Владимире суд рассмотрит дело о взыскании с 6-й городской больницы материального ущерба в пользу родственницы погибшего мужчины. По информации пресс-службы суда, пациент скончался из-за неправильно поставленного диагноза.В ноябре 2017 житель Владимира вернулся из командировки из Африки и обратился в больницу с жалобами на плохое самочувствие. Там ему не смогли поставить правильный диагноз и выписать соответствующее лечение. «Малярию» больному поставили лишь после смерти.