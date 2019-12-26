Она обещала продвигать страницы пользователей в соцсетях

В Вязниковском районе завершено расследование уголовного дела в отношении 28-летней местной жительницы, обвиняемой в мошенничестве, сообщает УМВД России по Владимирской области.По предварительной информации, женщина предлагала людям в соцсетях услуги по перевозке животных и продвижению профилей в этой самой соцсети. Принимая заказы от граждан, она просила сделать полную предоплату по номеру телефона. При этом, никаких услуг она оказывать не собиралась. Получив деньги, она переставала выходить на связь.Полицейские выяснили, что девушка причастна к 5 преступлениям. Она «кинула» на деньги жителей Москвы, Московской области, Санкт-Петербурга, Краснодара и Республики Беларусь суммарно на 28 тысяч рублей. Уголовное дело направлено в суд.