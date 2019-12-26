В московской квартире корреспондента Новой газеты Юлии Полухиной прошли обыски. После этого журналистку задержали и увезли в неизвестном направлении. По данным Новой газеты, обыски ..

В московской квартире корреспондента "Новой газеты" Юлии Полухиной прошли обыски. После этого журналистку задержали и увезли в неизвестном направлении.По данным "Новой газеты", обыски могли быть связаны с материалами Юлии Полухиной о незаконных вооруженных формированиях в Луганске и Донбассе. Кроме того, поводом для проверки могло стать расследование фактов контрабанды."Мы требуем немедленно сообщить, где проходят следственные действия в отношении нашего специального корреспондента и допустить для участия в них адвоката. Пока все это похоже на похищение", – заявил адвокат журналистки Петр Заикин.