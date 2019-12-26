Викторина – единственная дочь Евгения Петросяна – прибыла в Москву из Нью-Йорка. Правда, остановилась она в одной из квартир Елены Степаненко и с отцом видеться не планирует. О том, что происходит в знаменитом семействе, Дни.ру рассказал друг семьи.

Викторина – единственная дочь Евгения Петросяна – прибыла в Москву из Нью-Йорка. Правда, остановилась она в одной из квартир Елены Степаненко и с отцом видеться не планирует. О том, что происходит в знаменитом семействе, "Дни.ру" рассказал друг семьи."Викторина почему-то очень обижается на отца, а еще больше на его пятую жену Татьяну Брухунову, считая ее молодой хищницей, захватчицей, – говорит друг. – Она думает, что это вторая Виталина Цымбалюк-Романовская, которая пустит по миру старика. И ей невдомек, что отношения могут быть искренними и при большой разнице в возрасте – как у Высоцкой и Кончаловского, у Диброва, Николаева, Макрона"."Степаненко возможно, обещает поделиться отсуженным у Петросяна имуществом с его дочкой и внуками, – продолжает друг. – Но бывшая жена Петросяна только прикрывается благородными порывами, своей набожность. Это волк в овечьей шкуре. Я не знаю, чем она так привязала к себе дочь Петросяна, чем зомбировала, что она перестала общаться с Евгением Вагановичем. Елена Григорьевна увлекается феншуем, может, и знает какие-то подчиняющие волю методики, бог ведает"."Викторина Петросян ведет сегодня все дела Елены Стапененко, – признался друг. – Хотя она прежде была очень близка с отцом, поскольку других родственников нет. Мать Вики – первая жена , умерла, когда дочь была маленькой".29 Авг 2019 в 10:11 PDT"Вика, я думаю, еще пожалеет, что не встала на сторону родного отца, что осудила его за желание быть счастливым и любимым, что общается с Еленой Степаненко, – заключил друг. – Она, возможно, надеется получить богатейшую библиотеку Петросяна для своего сына-профессора, что было бы справедливо, наверное. Но говорить о этом должна с отцом, а не с одной из его многочисленных жен".