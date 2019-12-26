Популярная блогерша из Киева София Стужук ошарашила народ родами в воде. Девушка хотела таким образом показать, что это не так больно и страшно, как говорят.

Популярная блогерша из КиеваСофия Стужукошарашила народ родами в воде. Девушка хотела таким образом показать, что это не так больно и страшно, как говорят.Звезда "Инстаграм" является многодетной мамой. На данный момент у нее три ребенка. Малыш появился на свет дома, как и второй ребенок Софии, однако в этот раз знаменитость решила заснять процесс родов на видео.В кадре София сидит в большом надувном бассейне с водой. Рядом с ней ее супруг Дмитрий, который во время родов делал массаж возлюбленной. Как сообщает , уже после Стужук отметила, что без помощи мужа ей было бы очень тяжело.