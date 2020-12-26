Из-за «коронавирусных» ограничений в этом году конкурс прошел в один этап в дистанционном формате.

Первый заместитель главы администрации города Владимира Владимир Гарев и заместитель председателя городского Совета Лариса Пышонина торжественно вручили городские персональные стипендии социально и общественно активным молодым людям.В конкурсе на соискание стипендий участвовали лидеры молодежных общественных объединений и организаций, действующих на территории города Владимира, лидеры первичных профсоюзных организаций студентов, органов студенческого самоуправления, советов молодежи организаций и предприятий города, молодые люди, реализующие проекты (программы) в сфере городской молодежной и социальной политики.Из-за «коронавирусных» ограничений в этом году конкурс прошел в один этап в дистанционном формате.Стипендиатами в 2020 году стали:в номинации «Здоровое поколение» - Ильгар Гусейнов, Анастасия Кузнецова и Евгения Сучкова;в номинации «Дорогою добра» - Дмитрий Анохин, Дарья Волгина, Дарья Емельянова, Анна Зотова, Анастасия Иванова, Яна Конева, Никита Никишкин, Юлия Попкова, Анастасия Серякова и Алена Чубукова;в номинации «Молодежное самоуправление" - Владимир Бекзадян, Глеб Глебов, Галина Масленникова, Виктория Моисеева, Кристина Семенова, Алина Староверова и Дарья Столбова;в номинации «Творческий полет» - Елизавета Авербух, Алла Гурова, Антон Лещинский и Дарья Матюнина;в номинации «Гражданин России» - Диана Юн.Победители получили единовременную выплату в размере 4 тысяч рублей.Персональная стипендия города Владимира для социально и общественно активных молодых людей учреждена в 2012 году для поощрения и поддержки молодёжных инициатив, стимулирования общественной деятельности молодёжи. Участвовать в конкурсе на соискание стипендии могут молодые люди в возрасте от 16 до 30 лет.(Фото:пресс-служба администрации Владимира)