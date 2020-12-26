В 2020 году иммунизация охватила 812 627 жителей региона, в том числе 132 867 детей.

Во Владимирской области закончилась прививочная кампания против гриппа в рамках национального календаря профилактических прививок. В 2020 году иммунизация охватила 812 627 жителей региона, в том числе 132 867 детей.На фоне распространения новой коронавирусной инфекции вакцинация от гриппа особенно актуальна: инфекции могут накладываться друг на друга, что чревато тяжелыми осложнениями. Вакцинация – самый эффективный способ защиты от этого сезонного заболевания.Во Владимирской области продолжается прививочная кампания против коронавируса. По состоянию на 25 декабря привито 988 человек из числа медицинского персонала, социальных работников и педагогов.В январе 2021 года во Владимирскую область ожидается поступление более 50 тысяч доз вакцины«Спутник V», после чего привиться смогут более широкие слои населения. Прививочные пункты развернутся во всех районах области.(Фото:Pixabay)